Mardis de la musique de chambre : Autour de la sonate de Prokoviev

Composée en 1949, oscillant entre ombres et lumières, mais toujours teintée d’humour, la Sonate pour violoncelle et piano est composée de trois mouvements :

Le 02/12/2025 18:45

1- Andante Grave  » tranquille et expressif « ,
2-Moderato
et 3- Allegro ma non troppo.
Mais cette oeuvre est également le fruit de la rencontre déterminante du compositeur russe avec un jeune violoncelliste prodige : Mstislav Rostropovitch, avec lequel Prokoviev voulait explorer toutes les potentialités de l’instrument.