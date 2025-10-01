1- Andante Grave » tranquille et expressif « ,
2-Moderato
et 3- Allegro ma non troppo.
Mais cette oeuvre est également le fruit de la rencontre déterminante du compositeur russe avec un jeune violoncelliste prodige : Mstislav Rostropovitch, avec lequel Prokoviev voulait explorer toutes les potentialités de l’instrument.
Mardis de la musique de chambre : Autour de la sonate de Prokoviev
Composée en 1949, oscillant entre ombres et lumières, mais toujours teintée d’humour, la Sonate pour violoncelle et piano est composée de trois mouvements :
