Grâce à la souplesse, la richesse et la virtuosité du son de la flûte traversière, nous vous invitons à redécouvrir sous un angle nouveau ces magnifiques oeuvres.
Mardis de la musique de chambre : Duo romantique
La musique romantique revisitée par la flûte traversière, comme la Sonate de César Franck, initialement composée pour le violon, ou bien les Trois romances de Robert Schumann, écrites pour le hautbois, ainsi que quelques mélodies de Gabriel Fauré.
32 avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence 26000 Valence Tél. 04 75 78 50 80