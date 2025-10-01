Ce quatuor est une formation riche en couleurs, qui offre un vaste répertoire musical, partant de transcriptions de musiques anciennes, cheminant sur des arrangements de musique classique, jusqu’à trouver finalement toute une diversité de répertoire original, de l’époque romantique à nos jours, du classique au jazz, des musiques populaires, et davantage encore !
La sonorité de cet ensemble, de par sa constitution, bénéficie d’un large panel de sonorités et de tessiture, grâce aux particularités de la famille des cuivres : grande tessiture pour chaque instrument, mais également la possibilité de s’exprimer dans des caractères contrastés ! D’un son chaleureux, d’une nuance très douce, les cuivres ont également l’opportunité de se rendre très brillants, voire éclatants dans des escalades tonitruantes !
Mardis de la musique de chambre : Quatuor de cuivres
Créé en 2025 par l’équipe pédagogique du conservatoire de Valence Romans Agglo, le quatuor de cuivres est ravi de vous livrer son répertoire !
