Marion Fayolle grandit en Ardèche et intègre l’Ecole des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2006. C’est au sein de l’atelier d’illustration qu’elle rencontre Matthias Malingrey et Simon Roussin avec lesquels elle fonde en 2009 la revue de bandes dessinées et d’illustrations Nyctalope. Elle travaille également pour la presse.

Elle est l’auteur de 7 livres dont » Les amours suspendues « – Fauve d’Angoulême 2018, prix spécial de jury.