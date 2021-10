Dès leur premier regard Marion et Pierre ont su qu’ils étaient faits l’un pour l’autre. Mais Pierre a dû partir et la vie de Marion a changé. Et Martine rebondit sur les mots, raconte des histoires dans l’histoire.

Les histoires se croisent et s’entrecroisent, se mêlent et se démêlent. Mettez une larme, un rire clair, ajoutez une pincée de grave, une once de fantaisie, un grain de folie, et dégustez comme un grand pot-de-vin tout parfumé dans la douce chaleur d’une agréable soirée.