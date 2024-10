MARK BÃ‰RUBÃ‰

Nous avons la chance de l’accueillir au Poney fringant pour un concert solo exceptionnel ! Mark Bérubé est un auteur-compositeur-interprète canadien qui a sorti 4 albums sous son propre nom avant de former le groupe KLIFFS avec Kristina Koropecki en 2019.

Ses albums ont été mis en nomination pour un Western Canada Music Award, un Canadian Folk Music Award et un prix du GAMIQ (Québec) et en 2014 il a gagné le Prix du Jury au Printemps de Bourges.

Il fait des tournées au Canada et en Europe depuis 2004, jouant dans les plus grands festivals et sur les plus grandes scènes, comme le Festival de jazz de Montréal, Paléo (Suisse), le Printemps du Bourges (France), L’Olympia (Paris, France), le Xjazz Festival (Berlin, Allemagne) et le Vancouver Folk Festival, pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a également fait partie du groupe de Sophie Hunger pour son » Halluzinationen Tour » 2022-2023. Son dernier album » after the flattery » (KLIFFS) est sorti au début de l’année 2023 et a été salué par le journal national allemand SPIEGEL comme » tellement flatteur et magnifiquement fait qu’il vous laisse époustouflé. «