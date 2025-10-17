Martin est un magicien, un conteur, un clown.
Un peu tête en l’air, il arrive souvent en retard, oublie ses affaires et ses formules magiques. Heureusement les spectateurs sont là pour l’aider, à tel point qu’ils deviendront eux-mêmes magiciens.
De la magie, des rires, de l’action, des gaffes, de la poésie, un spectacle complet pour la plus grande joie de toute la famille.
Conseillé à partir de 6 ans.
Martin le magicien
3 rue du mai 26200 Montélimar
