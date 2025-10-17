Spectacle

Martin le magicien

Le 25/10/2025 15:00

3 rue du mai 26200 Montélimar


Payant

Martin est un magicien, un conteur, un clown.
Un peu tête en l’air, il arrive souvent en retard, oublie ses affaires et ses formules magiques. Heureusement les spectateurs sont là pour l’aider, à tel point qu’ils deviendront eux-mêmes magiciens.
De la magie, des rires, de l’action, des gaffes, de la poésie, un spectacle complet pour la plus grande joie de toute la famille.
Conseillé à partir de 6 ans.