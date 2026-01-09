Nous apprendrons 2 chants du répertoire de Jean-Jacques GOLDMAN.
Une après midi de 14h à 18h de chant et de bonne humeur, avec quand même un petit apéro à la fin dans la salle.
Il ne sera pas possible de faire une restitution à la fin car les locaux servirons le lendemain pour les élections municipales.
MasterClass Jean-Jacques GOLDMAN
Après la réussite de notre Weekend ABBA, Choeur Sol’Air vous propose une Masterclass avec l’excellent chef de choeur, Florent Robert.
2 Avenue Ville de Mindelheim 26300 Bourg-de-Péage Tél. 06 11 26 18 14
