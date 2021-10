Masterclass Magma

Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés, une musique virtuose, sans pareille.

Christian Vander, son batteur fondateur crée une musique totale, inspiré par le saxophoniste de jazz John Coltrane,

aux mélodies intenses portées par des choeurs et des voix à l’avant-scène, des rythmiques complexes, une exigence

et un lyrisme propre au classique. Aujourd’hui, la musique de Magma est toujours saluée comme unique et incontournable.

Avec : Christian VANDER / DRUMS + Simon GOUBERT & Thierry ELIEZ / KEYBOARDS + Jimmy TOP / BASS