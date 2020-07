Masterclasse d’improvisation à l’orgue Thierry Escaich

A l’issue d’une semaine de stage, les dix participants de la masterclasse dirigée par le célèbre organiste Thierry Escaich présenteront le résultat de leur travail lors d’une audition de clôture vendredi 28 août à 19:30 heures à la collégiale de Saint-Donat.

Depuis plusieurs années déjà, l’association Bach en Drôme des Collines organise une masterclasse dirigée par l’organiste et compositeur Thierry Escaich, dont les improvisations sont très prisées par les amateurs. C’est ainsi que des stagiaires français, mais aussi italien, roumain et japonais se retrouvent dans le village de Saint-Donat, connu pour le bel orgue Schwenkedel de sa collégiale. Le maître et ses élèves se produiront gratuitement devant le public pour clore ce stage.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Participation aux frais

www.masterclassthierryescaich.com