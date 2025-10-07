Sport

Match de roller hockey : Les Aiglons vs Les Corsaires (Paris)

Venez encourager nos Aiglons jouant en N1 !

Match de roller hockey : Les Aiglons vs Les Corsaires (Paris)
Le 11/01/2026 12:00

rue du Médecin Général Simond 26000 Valence Tél. 06 02 43 79 46

Contacter par mail Site internet
Payant