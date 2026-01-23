Sport

Match du Basket Club Nyonsais

Match du Basket Club Nyonsais à la Maison des sports Jean Monpeyssen.
Au programme :
U-15 masculins contre LASA à 10h.

Match du Basket Club Nyonsais
Le 01/02/2026 10:00

Promenade de la Digue 26110 Nyons Tél. 06 82 84 04 50

Contacter par mail
Payant