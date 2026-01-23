Sport

Match du Nyons Football Club

Match du Football Club de Nyons au Stade Pierre Jullien.
Au programme :
U 12 – U 13 / Nyons contre AVS Camaretois à 13h30.

Venez soutenir l’équipe locale !

Le 07/02/2026 13:30

Stade Pierre Jullien 26110 Nyons

