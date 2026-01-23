Sport

Match du Nyons Football Club

Match du Football Club de Nyons au Stade Pierre Jullien.
Au programme :
U 17 D2 / Nyons contre Ventoux Sud F.C. à 10h30.

Venez soutenir l’équipe locale !

Le 15/02/2026 10:30

Stade Pierre Jullien 26110 Nyons

Site internet
Payant