Marché

Matinée vente de décoration de Noël

L’association Echanges et savoir-faire organise une matinée vente de décorations de Noël; une vente de charcuterie aura également lieu sur place.

Le 15/11/2025 08:00

rue Andrevon 26300 Bourg-de-Péage

Gratuit pour les visiteurs