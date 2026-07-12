18h : Ouverture des portes
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19h-20h45 : Restauration bio & locale par le Resto Cantine Ribamboule
Réservation fortement conseillée:
04 75 80 57 82 / ribamboule@courtcircuit.org
https://www.courtcircuit.org/le-restaurant-ribamboule
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20h45-22h : Matt Elliott en solo (voix, guitare, saxophone / Folk)
Mêlant un folk de chambre à une musique de cabaret d’Europe de l’Est, en passant par le Fado portugais, le Blues du Delta, ou encore la mélancolie Yiddish, Matt Elliott possède le don de réunir délicatesse, nostalgie et espoir dans le même morceau.
Il s’inscrit dans la veine des grands songwriters tels que Léonard Cohen, Johnny Cash ou Lou Reed.
https://www.muraillesmusic.com/artistes/matt-elliott/
https://www.facebook.com/mattelliottthirdeyefoundation?ref=ts&fref=ts
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Pas de réservation / Prix libre (conseillé 7EUR)
Infos : deviation.chab.26@gmail.com / facebook
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Lieu:
Magasin Court Circuit
85 chemin de Nazareth
Rond point de la fusée
26120 CHABEUIL
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ATTENTION pas de CB, mis à part pour la restauration.
Matt Elliot en solo (Folk)
Matt Elliott possède le don de réunir délicatesse, nostalgie et espoir dans le même morceau.
Il s’inscrit dans la veine des grands songwriters tels que Léonard Cohen, Johnny Cash ou Lou Reed.
85 chemin de nazareth 26120 Chabeuil Tél. 04 75 80 57 82
18h : Ouverture des portes