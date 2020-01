Médiathèque en fête

10h : Déambulation dans Chabeuil accompagné d’une batucada (Tribalatam de Romans)

11h : Ouverture des portes animée (avec Garance et la Berlue, actrices de rue)

12h : Apéritif et repas partagé

14h : Ateliers Découverte chocolats par Vincent Morin

15h : Ateliers réalité virtuelle par Annabelle et Jonathan

15h30 + 16h : Ateliers magie par Jérémie Josi

17h : Spectacle la Magie de l’imagination par Jérémi Josi