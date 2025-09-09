Médiathèque – Exposition « Fourmis & Cie »

Apparues il y a 120 millions d’années et cousines des guêpes, les fourmis se sont répandues sur presque toutes les terres émergées.
Le parcours met en lumière la diversité morphologique, les rôles des différentes castes et les mécanismes de communication au sein des colonies.
Une invitation à mieux comprendre le fonctionnement de ces sociétés miniatures… et à changer notre regard sur ces petites habitantes de nos jardins.
Une exposition proposée par l’association Stimuli dans le cadre de la fête de la science.