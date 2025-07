Melancolikea. Comment meubler sa peine.

Calé·e·s entre les étagères en pin naturel et les tabourets empilables, six employé·e·s d’un magasin d’ameublement trompent l’ennui en inventant des scènes absurdes. Dans les décors de vies idéales, iels s’inventent d’autres existences, dialoguent avec les objets et prennent le large depuis un coin cuisine ou un salon témoin. Fidèle à ses deux grands amours – l’anthropologie et la mélancolie – la metteuse en scène interroge avec humour et tendresse l’injonction au bonheur et le raz-de-marée de solitudes contemporaines.

Melancolikea convoque pêle-mêle, plantes vertes, chanteur de mariage italien et petites mains du fordisme contemporain pour (s’)inventer d’autres manières d’exister. Du laïus d’ornithologue amateur au plaidoyer pour un ficus, leurs rêveries deviennent autant de tentatives poétiques pour contrer la morosité ambiante.

Production: Compagnie Spell Mistake(s)