Mercredi sur place

Faut Qu’Ça Guinche est un groupe de chanson française festive. Une énergie débordante sur scène, des textes travaillés militants ou intimes, des influences rock parfaitement assumés qui dépotent !

Avec maintenant 20 ans de carrière, plus de 900 concerts, 15 000 albums vendus, un « prix SACEM » le groupe Faut Qu’Ça Guinche plaide toujours pour une chanson vivante au plus proche du public. Leurs concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !