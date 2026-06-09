Concert

Mercredi sur place

Faut Qu’Ça Guinche – Chanson française et Rock

Mercredi sur place
Le 22/06/2026 21:00

Place du Champ de Mars 26190 Saint-Jean-en-Royans Tél. 04 75 47 75 99

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Payant

Faut Qu’Ça Guinche est un groupe de chanson française festive. Une énergie débordante sur scène, des textes travaillés militants ou intimes, des influences rock parfaitement assumés qui dépotent !

Avec maintenant 20 ans de carrière, plus de 900 concerts, 15 000 albums vendus, un « prix SACEM » le groupe Faut Qu’Ça Guinche plaide toujours pour une chanson vivante au plus proche du public. Leurs concerts sont des spectacles qui offrent généreusement à voir et à entendre, à réfléchir et à rire, et donnent rapidement envie de se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit !