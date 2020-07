Mercredis sur place : Alkabaya

Tous les mercredis soir de l’été, sur les différentes places, cours ou jardins de St Jean en Royans, concerts, danse, cirque ou cinéma en plein air se succèdent devant un public de plus en plus nombreux, venu assister à ces spectacles gratuits !

Alkabaya

Place de la Liberté

Chanson française, festive, populaire, où l’humour, l’autodérision, la poésie mais aussi les coups de gueule illustrent le quotidien de chacun.

L’univers musical d’Alkabaya mélange différentes sonorités venues d’ailleurs. Une guitare aux couleurs espagnoles, un accordéon venu de l’Est, une

batterie ska-jazz. Le trio navigue aussi vers des ambiances plus électriques avec guitare saturée et batterie rock.

C’est sur scène qu’Alkabaya exprime au mieux son univers chaleureux et explosif.

Les trois amis invitent tous les publics à partager avec eux un instant bienveillant et festif.

Nouvel album » En attendant les hirondelles… »

Pascal : Accordéon,

Florian : Batterie/ Percussion,

Bastien : Guitares/ Voix Lead,

Louis : Sonorisateur