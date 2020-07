Mercredis sur place :Collectif Leto

Tous les mercredis soir de l’été, sur les différentes places, cours ou jardins de St Jean en Royans, concerts, danse, cirque ou cinéma en plein air se succèdent devant un public de plus en plus nombreux, venu assister à ces spectacles gratuits !

Collectif LETO

Cour Saint Joseph

» Shubert – L’Authenticité Romancée d’un homme hors du

temps « .

Produit, réalisé et joué par le collectif Leto, écrit par Catherine Veltchéva, Leto est un collectif d’artistes européens oeuvrant pour la culture musicale qu’elle soit savante ou populaire.

A travers quelques scènes de sa vie, dans la Vienne du début

du XIXe siècle, seront interprétées des oeuvres de l’un des compositeurs les plus prolifiques de son temps.

Génie mal connu de son vivant et maître incontesté du Lied,