Mercredis sur place : Les Popettes

Compagnie » Les popettes »

Place des Riffins

Entre Cabaret et café théâtre, un spectacle baroque, loufoque, romantique.

Un théâtre musical populaire.

Un duo attachant qui se cherche, s’attire et se confronte.

? Lui, étonnant Dandy souriant et coincé chanteur et acteur, ne conçoit le monde qu’à travers l’art….

? Elle présentatrice zélée, comédienne et choriste illuminée, est la gaieté personnifiée…..

C’est une pièce qui laisse le sourire aux lèvres et trouve une résonnance dans bien des vies.

Comédiens : Sophie Arnaud et Jean-Yves Plassard