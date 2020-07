Mercredis sur place : Quatuor Akos

Tous les mercredis soir de l’été, sur les différentes places, cours ou jardins de St Jean en Royans, concerts, danse, cirque ou cinéma en plein air se succèdent devant un public de plus en plus nombreux, venu assister à ces spectacles gratuits !

Quatuor AKOS

Place de la Fraternité

Une Formule qui propose un concert avec des extraits d’oeuvres cultes du répertoire de quatuor à cordes De Haydn, Beethoven et Shubert. Le quator Akos souhaite plonger le public dans un voyage initiatique. » L’ensemble a déjà une maturité et une technique dignes d’une grande formation tout en conservant un jeu frais, jeune et joyeux »

Le Quatuor : Alexis Gomez, Aya Murakami, Théo Delianne et Cyrielle Golin.