Par cette expérience, elle traverse les différentes couches de son identité pour plonger dans la transformation et la révélation d’une réalité qu’elle n’aurait pu imaginer. Ce récit vivant et sensible questionne sur l’essentiel de notre vie.
Spectacle
« Métamorphose, du burn-out à la rencontre de soi »
Dans un écrin de poésie et d’humour, Christelle retrace le fil rouge de sa vie professionnelle qui la mène du soin technique au prendre soin grâce au burn-out.
Le 18/04/2026 19:00 Informations complémentaires
1225 chemin de la combe 26460 Bézaudun-sur-Bîne Tél. 06 60 86 08 72
Payant