Meurtre au Château, « Les Corbeaux du Perrier Palace » – Chateau de Charmes

Synopsis :

Hiver 1899. Le jour où le Château de Charmes devait changer de mains, le couple Perrier est retrouvé sans vie.

C’est Lorelei, leur jeune dame de compagnie et unique héritière, qui découvre les corps.

Le futur acquéreur rêvait d’un lieu visionnaire dédié à un nouvel art du voyage. célébrant l’Histoire et le siècle naissant. Mais ce projet dérange.

Derrière les murs du château, secrets anciens, jalousies et trahisons ressurgissent.

Dans ce huis clos glacé, la vérité osera-t-elle se révéler ?

L’animation Meurtre au Château investit l’ensemble du château, rendant la visite libre impossible sans participer au jeu.

Durée de l’enquête : environ 1h30 –

Le château n’est pas chauffé, veuillez prévoir des vêtements chauds

Déconseillé au moins de 10 ans