On ajoute du peps avec les chansons de Michael, un peu de langueur avec celles de Pauline (Cybèle le Buis), on mélange les langues et les instruments et le tour est joué.
On retrouve l’alchimie et la poésie qui ont fait le succès de Contrebrassens et la fantaisie de notre improbable duo que nous aimons tant jouer.
Michael, Pauline and The Stars
Pauline Dupuy chante Georges Brassens, Michael Wookey chante Leonard Cohen.
24 Grande Rue 26120 Châteaudouble
