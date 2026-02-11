Concert

Michael, Pauline and The Stars

Pauline Dupuy chante Georges Brassens, Michael Wookey chante Leonard Cohen.

Le 14/02/2026 20:30

24 Grande Rue 26120 Châteaudouble

Payant

On ajoute du peps avec les chansons de Michael, un peu de langueur avec celles de Pauline (Cybèle le Buis), on mélange les langues et les instruments et le tour est joué.
On retrouve l’alchimie et la poésie qui ont fait le succès de Contrebrassens et la fantaisie de notre improbable duo que nous aimons tant jouer.