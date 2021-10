Mickael Bièche dans « Sans cérémonie »

Se marier est une entreprise familiale, une organisation avec un cahier des charges à respecter à la lettre par les mariés. Une scène burlesque et émotionnelle qui se joue à deux, mais où les autres ont toujours leur mot à dire !

Et quand Mike, un humoriste névrosé, se marie et que monsieur le curé est absent, il est de nature que les préparatifs et la cérémonie ne soient pas très conventionnels…