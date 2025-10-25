Micro Festival du Film de Dieulefit

14 au 16 novembre 2025 à la Halle

» Pays, paysans – hier , aujourd’hui et demain ? »

14h30 à 19h

Entrée libre

Pour sa 9e édition, l’association PMH (Patrimoine, Mémoires, Histoire du Pays de Dieulefit) propose 7 films

autour des changements du monde paysan depuis la fin de la dernière Guerre Mondiale jusqu’à aujourd’hui.

La vie d’une ferme familiale en 1946 et en 1983, de

l’agriculture traditionnelle à l’agriculture industrielle qui pointe à l’horizon.

De la condition des métayers et travailleurs saisonniers aux Etats-Unis dans les années 40 aux pratiques productivistes de l’industrie agro-alimentaire européenne.

Sans oublier le documentaire tourné récemment sous l’égide de la Comédie de Valence qui parle de la dureté et de la beauté d’être paysan sur notre territoire.

Et enfin une fiction qui résonne d’autant plus fort qu’elle se déroule en 2022… et qui anticipe avec rage tous les maux dont souffre notre planète.

Programme détaillée sur www.pmhdieulefit.org