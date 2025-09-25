Micro-Folie à Sauzet

Un Musée numérique

Une galerie ludique et interactive pour voyager a? travers l’art et son Histoire, et partir à la découverte de divers domaines culturels : peinture, sculpture, photographie, ethnologie, sciences, histoire naturelle, patrimoine et spectacle vivant (musique, danse, théâtre, opéra, ballet, cirque).

Les contenus sont projetés sur un grand écran avec une qualité d’image haute définition. Grâce à la tablette et au casque fournis, vous pourrez sélectionner vous-même les oeuvres qui vous intéressent, et ainsi :

– Découvrir le cartel et l’histoire de l’oeuvre, de l’artiste

– Jouer autour des oeuvres

– Visionner les extraits entiers des vidéos

– Accéder à des contenus complémentaires

Riche des tre?sors des plus grandes institutions franc?aises et e?trange?res, le muse?e nume?rique offre un panel de 19 collections qui continue de s’étoffer.

Un espace de Réalité Virtuelle

Cet espace vous propose de vivre de nouvelles expe?riences immersives diffusées à 360°, à l’aide de casques VR et de sièges pivotants. Une vingtaine de films courts (entre et 4 et 12 minutes) documentaires ou de création, vous invitent à la découverte d’oeuvres d’art, de portraits d’artistes, d’expéditions scientifiques, de reconstitutions historiques…

Venez de?couvrir des oeuvres telles que vous ne les avez jamais vues !