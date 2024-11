Micro-Folie Cendrillon, ballet de l’OpÃ©ra de Paris

La Micro-Folie c’est quoi ?

Une micro-folie, c’est un lieu de culture, d’échange, de partage des savoirs, conçu pour accueillir tous les publics. Elle est notamment composée d’un musée numérique, et d’un espace immersif de réalité virtuelle (casques de VR).

Un musée numérique : le coeur de la Micro-Folie

Réunissant des centaines de chefs-d’oeuvre de plusieurs dizaines d’institutions nationales et internationales à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, design, architectures, etc, est une offre culturelle unique et ludique.

À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée numérique vous donnera accès à une multitude de trésors.

Le Musée numérique se visite aussi en groupe : 24 créneaux ont été réservés pour accueillir les élèves des écoles de Crest.

Dispositif porté localement par l’association Stimuli