Microfolies ou le musÃ©e virtuel

L’Association STIMULI vous fait découvrir les trésors des plus grands musées nationaux de manière interactive et ludique ! Vivez des expériences immersives à 360° grâce à la Réalité Virtuelle !

Qui est l’association STIMULI et que fait-elle?

Elle a pour objet de mener des activités culturelles, par le biais d’animations, de médiations et d’actions éducatives dans les domaines des sciences, des arts et des médias.

Elle conçoit des activités de découverte et des ateliers, avec l’objectif de favoriser une démarche de pédagogie active selon plusieurs méthodes en fonction des disciplines abordées.

Leurs interventions peuvent aussi être coconstruites, afin que le projet développé soit le plus adapté aux publics ciblés. Ils sont à même de proposer plusieurs formules d’ateliers, de médiations sur des thématiques variées et sur des temporalités différentes (séance isolée / projet au long court). Leur volonté est de proposer des animations où le public est actif, et au sein desquelles le plaisir est central dans l’acquisition ou la réactualisation de connaissances.

Leur démarche :

> Placer le jeune ou l’adulte au centre des apprentissages grâce à une pédagogie active

> Privilégier la notion de plaisir et de prise d’initiative

> Développer la curiosité, la créativité et l’esprit d’équipe

> Favoriser l’acquisition de connaissances adaptées à l’âge du public

> Éveiller et affiner nos sens

> Construire et aiguiser son sens critique

Ils interviennent pour toute structure désireuse de monter un projet ou simplement souhaitant proposer une animation.

Scolaires / Centres de loisirs / Associations / Résidences pour seniors / Établissements spécialisés / Entreprises / Particuliers