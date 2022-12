Mille ans de musique arménienne : 5ème Festival international de duduk

Chants et danses traditionnelles arméniennes accompagnent également le spectacle afin qu’il soit total !

Une soirée placée sous le signe de l’émerveillement.

Une master class et des auditions de jeunes instrumentistes aura lieu à l’Auditorium de la Cité de la musique à Romans le 3 février 2023. Des facteurs de duduk et de anches seront également présents les deux jours sur les deux sites.