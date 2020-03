Mine d’Art : La Meute – Poésie sauvage, Chanson, Slam

La meute est un concert qui se joue entre chien et loup. A la tombé de la nuit, trois femmes s’accordent à l’unisson pour vous partager leur sensibilité à travers leurs compositions. La Meute a le goût des mots.

Les textes, en français et en parlé/chanté, sont comme un coup de poing dans un gant de velours, à la fois doux et incisif. Ils racontent des tranches de vie, des déboires ou petites victoires du quotidien ou de l’actualité