Mine d’Art : Mathis & Benja – « Afrigaine », Musique du Monde

Le duo de Mathis et Benja présente une musique profonde et narrative à écouter attentivement, autant qu’une musique dynamique et dansante pour bouger et entrer dans la transe du rythme. Essentiellement instrumental, sans paroles, ces deux amis laissent au son la liberté de s’exprimer par lui-même, sans l’emprise du verbe. Mathis et Benja tentent de trouver l’harmonie entre les différentes cultures du monde en mélangeant leurs influences afro-latinos, tsiganes, orientales, françaises, Hip-Hop et Jazz. De la dissonance à « l’accord parfait », du synthétique au naturel, leur musique reste « bio » et dans la tendance !