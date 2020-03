Mine d’Art : Motis – Chanson, Rock, Folk, Progressif

Créé en 2000 d’abord sous forme de projet solo par le multi-instrumentiste franc-comtois Emmanuel Tissot, MOTIS est depuis devenu un groupe de rock aux influences multiples : chanson, rock, folk, progressif. MOTIS s’inspire autant de la scène progressive historique (les groupes des 70’s comme Genesis, Yes, Ange) qu’actuelle (Porcupine Tree, Steven Wilson, Muse) pour développer sur scène et sur disque un univers singulier, empreint d’énergie rock et de poésie, en français dans le texte !

Après quelques albums auto-produits, MOTIS est signé en 2004 sur le label international MUSEA, ce qui assure à sa discographie une diffusion sur le territoire mondial.

MOTIS a publié à ce jour 10 albums CD et une compilation vinyle 33 tours pour les 15 ans du groupe.

Depuis l’aube des années 2000, MOTIS promène sa poésie rock sur les scènes des salles de concerts et des festivals de France, Suisse, et Belgique : Spirit of 66 en Belgique, La Gavotte à Genève, MJC Les Rancy à Lyon, Centre Culturel de Biganos, Centre Culturel La Grange à Troyes, S.M.A.C Le Moulin de Brainans, Festival International de Musique Universitaire de Belfort, Festival International de Rock Progressif « Crescendo » de St-Palais-sur-Mer, 1ères parties de ANGE, Festival Interceltique de Lorient, Printemps de Bourges…