Mine d’Art : Trumpets of Consciousness – Indie, Pop Rock, Folk

Pop protéiforme aux racines multiples et aux fleurs colorées Trumpets of Consciousness est un groupe créé par Thibauld Labey en 2015. Les trompettes de la conscience invitent le voyageur psychédélique, le Don Quichote repenti, à une réconciliation avec la beauté, le bruit et la brutalité d’un réel encore tout nimbé de volutes oniriques. De Brian Wilson à Andy Shauf en passant par Phoenix ou Big Star la musique de Trumpets of Consciousness est faite de consonances et de dissonances avec l’histoire de la Pop et ses différentes chapelles dont le groupe refuse tout patronage.

Le groupe a sorti son premier album en 2016 sur le label franco-genevois Le Pop Club Records et l’éditeur Echo Orange. Le second, Approximate, est sorti en 2019 (Le Pop Club Records / Echo Orange / Urgence Disk). Les deux pochettes on été réalisées par le dessinateur et illustrateur David Sala. Trumpets of Consciousness s’est produit sur scène en France, en Suisse, au Canada, au Portugal et en Espagne.