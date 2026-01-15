Mondée aux noix

Au programme :
– Amenez vos casses noix et un sachet pour repartir avec vos cerneaux
– Repas partagé : Chacun ramène ce qu’il souhaite pour partager un vrai moment de convivialité autour de bons produits
– Petit bal de la Saint Vincent avec la participation des « Mercredis qui dansent »
– Buvette sur place
Nous vous proposons aussi quelques chansons à chanter avec nos enfants accompagnés par notre orchestre :
– Un éléphant qui se balançait
– Pirouette cacahuète
– Les Crocodiles
– Jean petit qui danse
– Dans la forêt lointaine