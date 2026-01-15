Animations, Sortie

Mondée aux noix

Dans le but de créer du lien, du partage et de la convivialité entre visiteurs et villageois, la Mairie de St Vincent organise la première édition de la Mondée aux noix.

Le 24/01/2026 18:30

Route des Ecoliers 26300 Saint-Vincent-la-Commanderie Tél. 04 75 59 82 04

Gratuit pour les visiteurs

Au programme :

– Amenez vos casses noix et un sachet pour repartir avec vos cerneaux
– Repas partagé : Chacun ramène ce qu’il souhaite pour partager un vrai moment de convivialité autour de bons produits
– Petit bal de la Saint Vincent avec la participation des « Mercredis qui dansent »
– Buvette sur place

Nous vous proposons aussi quelques chansons à chanter avec nos enfants accompagnés par notre orchestre :
– Un éléphant qui se balançait
– Pirouette cacahuète
– Les Crocodiles
– Jean petit qui danse
– Dans la forêt lointaine