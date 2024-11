Artiste peintre né en 1972 à Yverdon-les-Bains, Suisse, Grégory Schulé est un enfant de la génération skate. Il participe, dans le début des années 1990, à l’arrivée du graffiti en Suisse romande. Il est profondément touché par l’aspect purement calligraphique de certaines productions de cet art de rue. Ses codes graphiques lui plaisent : les lignes bien tendues et répétitives, le jeu permanent avec la troisième dimension.

Habitant à Yverdon-les-Bains, il fréquente aussi régulièrement la Maison d’Ailleurs et admire des oeuvres

d’artistes réputés : Caza, H.-R. Giger, J. Gurney, L. Schuiten,… qui le marquent profondément.

En 2002, Grégory Schulé réalise ses premières dorures à la feuille. Il travaille une technique de pochoir découpé au cutter. C’est un coup de foudre ! L’utilisation du cutter lui permet de retrouver une gestuelle dynamique et fluide. La luminosité particulière de l’or génère un impact visuel fort et puissant, presque

vivant par le jeu des reflets.

Depuis, il interroge avec patience et de manière inédite les fondements de la calligraphie et vous fait

pénétrer dans un monde surnaturel, une peinture futuriste et semi-abstraite.

Son travail d’une finesse incroyable, proche de la bijouterie, fait naître des toiles uniques qui tutoient la troisième dimension et entrent par une porte dérobée dans le monde de l’art optique.