Cinéma, Festival

Montagne en Scène

Montagne en Scène présente pour sa Winter Edition quatre films de grimpe et d’alpinisme pour rêver ensemble de montagne, de nature et d’aventure.

Montagne en Scène
Le 27/11/2025 19:30

Place du Temple 26200 Montélimar

Contacter par mail Site internet
Payant

Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu’il s’agisse de ski, d’alpinisme, de parapente, de trail, ou encore d’escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires.
Une bouffée d’oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves!