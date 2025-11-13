Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu’il s’agisse de ski, d’alpinisme, de parapente, de trail, ou encore d’escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires.
Une bouffée d’oxygène qui va vous pousser à réaliser vos propres rêves!
Montagne en Scène
Montagne en Scène présente pour sa Winter Edition quatre films de grimpe et d’alpinisme pour rêver ensemble de montagne, de nature et d’aventure.
Place du Temple 26200 Montélimar
Depuis 2013, Montagne en Scène présente deux fois par an une sélection des meilleurs films de montagne, qu’il s’agisse de ski, d’alpinisme, de parapente, de trail, ou encore d’escalade. Des films ayant pour point commun des images à couper le souffle, mais dont la force est surtout de présenter des aventures humaines extraordinaires.