En 1815, Edmond Dantès, jeune marin à l’avenir prometteur, est accusé à tort de conspirer avec l’ennemi. Après quatorze ans passés enfermé dans un cachot, il parvient à s’échapper. Animé par un fort désir de vengeance, Edmond fait son retour, plus puissant que jamais, avec un seul objectif : faire payer ceux qui l’ont trahi et obtenir justice.
L’identité de cette pièce repose dans sa mise en scène, épurée et très rythmée. En intégrant des références populaires, elle crée ainsi un décalage avec le langage classique.
Monte Cristo Ou la Loi du Talion
Compagnie : Compagnie Histoire de Voir
Équipe artistique : Morgane Acien, Pierre Begue, Ugo Bulfone, Aline Collaudin
Metteur en scène : Aline Collaudin
Auteur : Aline Collaudin d’après Alexandre Dumas
Durée : 1h10
70 allée E. Farnier ZAC des Laurons 26110 Nyons Tél. 07 83 07 59 75
En 1815, Edmond Dantès, jeune marin à l’avenir prometteur, est accusé à tort de conspirer avec l’ennemi. Après quatorze ans passés enfermé dans un cachot, il parvient à s’échapper. Animé par un fort désir de vengeance, Edmond fait son retour, plus puissant que jamais, avec un seul objectif : faire payer ceux qui l’ont trahi et obtenir justice.