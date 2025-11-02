Ils nous emportent dans le swing, les valses, rumbas, bossa novas, boléros qui définissent cette musique vibrante.
Leur répertoire s’élargit aussi aux grands standards du jazz américain, agrémentés de scats ravageurs ainsi qu’à la chanson française.
Montélimar City Jazz : Cordes Nomades
Concert : Cordes Nomades, dans la tradition du jazz à la manière de Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg, et Dorado Schmitt.
2 Rue Bernard Cathelin 26200 Montélimar
