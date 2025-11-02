Concert

Montélimar City Jazz : Cordes Nomades

Concert : Cordes Nomades, dans la tradition du jazz à la manière de Django Reinhardt, Stochelo Rosenberg, et Dorado Schmitt.

Le 07/12/2025 15:00

2 Rue Bernard Cathelin 26200 Montélimar

Payant

Ils nous emportent dans le swing, les valses, rumbas, bossa novas, boléros qui définissent cette musique vibrante.
Leur répertoire s’élargit aussi aux grands standards du jazz américain, agrémentés de scats ravageurs ainsi qu’à la chanson française.