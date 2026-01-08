Venez écouter les mots des participants se mêlant à ceux des Amuseurs de Mots autour de la force libre des phrases. Tout le monde est bienvenu, ayant écrit ou non, présent ou non, venez simplement profiter de cet instant hors du temps. Les textes primés seront récompensés ce soir-là et un apéritif convivial vous sera proposé.
Motz’ en fête – Lecture
Organisé par l’association » Les Amuseurs de Mots » L’événement MOTZ’EN FÊTE se poursuit avec ses lectures des textes écrits après la dictée du 7 mars.
Chapelle des Pénitents 26700 Pierrelatte Tél. 06 19 31 69 98