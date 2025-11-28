Moulage bouchons d’oreilles

Nouvelle session de moulages de bouchons d’oreilles !

De 10h à 16h, prenez rendez-vous pour faire fabriquer vos bouchons sur mesure à un tarif préférentiel.

DÉROULEMENT DE LA SESSION DE MOULAGE

Vous serez reçus par groupes de 3 à 4 personnes sur un créneau de 30 mn. Au cours de ces 30 mn, vous pourrez bénéficier de conseils de prévention, d’informations techniques sur les filtres acoustiques et du moulages de vos conduits auditifs.

Le nombre d’inscription est limité, pensez donc à vous inscrire. Une fois votre inscription réalisée vous recevrez un lien pour choisir un créneau entre 14h et 17h environ 10 jours avant la session.

En savoir plus sur Ear-care et son catalogue