Exposition

Mouvement et monochrome

Découvrez les arts de l’association Aux Artistes Réunis

Mouvement et monochrome
Le 23/04/2026 14:00

90 Avenue Joseph Combier 26250 Livron-sur-Drôme

Site internet
Gratuit pour les visiteurs

L’association Aux Artistes Réunis présente chaque année ses photographies, dessins, aquarelles, huiles, acryliques, modelages et sculptures sur bois.
Vernissage le vendredi 24 avril à 19h.