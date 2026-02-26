L’Agence de Régulation Transdimensionnelle vous invite à plonger dans sa simulation « MULTIV3RSE » afin d’explorer un univers parallèle, celui qui aurait pu être VOTRE réalité !
Alors, qu’avez-vous manqué ? Bienvenue dans le Multivers, et l’infini des possibles !
Un spectacle d’improvisation immersif par la Cie Les Excités
Multiverse – Théâtre d’impro Les Excités
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait votre vie, si vous aviez choisi une autre alternative ?
18 Rue de l'Armillerie 26100 Romans-sur-Isère Tél. 07 62 18 82 06
