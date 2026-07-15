Ce dispositif vous est proposé dans le cadre de la Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture, avec le soutien de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes Royans-Vercors.
Exposition
Musée des objets du territoire
A l’occasion de la journée du patrimoine, découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !
Le 20/09/2026 Informations complémentaires
Rue du Fournat 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 04 75 47 79 42
Gratuit pour les visiteurs