Exposition

Musée des objets du territoire

A l’occasion de la journée du patrimoine, découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !

Le 20/09/2026

Rue du Fournat 26420 Vassieux-en-Vercors Tél. 04 75 47 79 42

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Ce dispositif vous est proposé dans le cadre de la Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture, avec le soutien de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes Royans-Vercors.