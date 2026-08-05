La Compagnie de l’ArroZoir vous invite à découvrir le MUSÉE DES OBJETS du territoire ROYANS VERCORS !
Un musée créé pour et par les habitants : 3 mois de collecte, 30 malles, 50 lieux partenaires et plus de 300 objets soigneusement étiquetés ; 300 symboles de l’attachement des habitants à leur territoire.
Laissez-vous surprendre par ce musée itinérant et vivant ; un crieur public, 2 médiatrices et des saynètes régulières afin d’entendre les histoires des objets confiés, les communs et les particularités du territoire.
Une installation artistique tout public à découvrir dans 7 lieux différents du 29 Août au 20 septembre .
Ce dispositif vous est proposé dans le cadre de la Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture, avec le soutien de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes Royans-Vercors.
Ouverture tout public et accueil spécifique des EHPAD et des écoles.