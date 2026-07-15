Exposition

Musée des objets du territoire

Découvrez le musée itinérant des objets du territoire créé par la compagnie de l’Arrozoir et grâce à la grande collecte qui a lieu en Royans-Vercors !

Musée des objets du territoire
Le 29/08/2026 09:00

place du Champ de Mars 26190 Saint-Jean-en-Royans Tél. 04 75 47 79 42

Contacter par mail Site internet
Gratuit pour les visiteurs

Ce dispositif vous est proposé dans le cadre de la Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture, avec le soutien de l’État, de la Région, du Département et de la Communauté de Communes Royans-Vercors.