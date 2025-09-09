Musée Joseph-Fortuné Layraud – Journées européennes du Patrimoine

Les objets d’autrefois exposés au musée Joseph-Fortuné Layraud illustrent une chronique constituée de lettres fictives, écrites au fil des saisons, par Flavien, jeune adolescent en convalescence chez ses grands-parents à La Roche sur le Buis vers 1920.

Ce nouveau musée permet de découvrir ce qu’était la ruralité d’hier à travers le fil conducteur d’une exposition permanente de maints instruments agricoles et d’objets de la vie quotidienne des Baronnies.

Ce musée porte le nom d’un peintre des Baronnies, Joseph-Fortuné Layraud (1833-1913), qui naquit à La Roche sur le Buis et obtint un premier Grand Prix de Rome de peinture, en 1863. Il occupe l’ancienne chapelle des pénitents blancs ou Notre-Dame des sept douleurs.

Cette confrérie de piété et de charité, créée par des frères prêcheurs à Buis les Baronnies, apparaît à La Roche vers la fin du XVIIe siècle et prend fin avec la mort du dernier pénitent.

En 1988, cette chapelle, restaurée par l’association » Les amis du Buis et des Baronnies « , devient le musée Joseph-Fortuné Layraud, accolé à l’ancien cimetière. Ces deux lieux perpétuent une mémoire : celle d’un village qui sait s’appuyer sur son passé pour créer son présent.